El australiano Jay Vine gana dos etapas en tres días

El australiano Jay Vine (Alpecin Deceuninck) se ha impuesto en la octava etapa de la Vuelta a España disputada entre Pola de Laviana y Colláu Fancuaya, de 153,4 km, en la que retuvo el maillot rojo el belga Remco Evenepoel (Quick Step Deceuninck).

Vine, ganador el pasado jueves en el Pico Jano, se volvió a exhibir con una victoria en solitario en la inédita cima de La Fancuaya, que cruzó con un tiempo de 4h.05.26, a una media de 37,5 km/hora.

Doblete para el ciclista “aussie”, revelación de la Vuelta. quien aventajó en 43 segundos al español Marc Soler (UAE) y en 1.20 minutos a la grupo del líder Remco Evenepoel, quien cruzó la línea con Enric Mas (Movistar) y el esloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma).

En la general Evenepoel sigue al mando, seguido por Enric Mas a 28 segundos y Roglic a 1.01 minutos. El español Carlos Rodríguez (Ineos) es cuarto a 1.47.

Los colombianos Miguel Ángel López, Sergio Higuita y Rigoberto Urán perdieron tiempo al ingresar en un grupo por detrás del líder Evenepoel.

Sergio Higuita (Bora-Hansgrohe) fue el mejor escarabajo entrando en la casilla 19, seguido de Miguel Ángel López (Astana Qazaqstan) que entró en el puesto 20°., ambos a más de dos minutos del ganador.

SUS RIVALES

Remco Evenepoel considera que el español Enric Mas y el esloveno Primoz Roglic, segundo y tercero en la general, son sus dos rivales “más importantes” tras la jornada de La Fancuaya, donde el belga acabó “contento con las sensaciones”.

“Dije que el objetivo era no perder tiempo y si veía la oportunidad, ganarlo. He ganado tiempo sobre muchos corredores excepto los dos más importantes, Primoz Roglic y Enric Mas. Ha sido bonito ver a Primoz fuerte, es algo bueno para la carrera. He dado lo mejor de mí. Mi equipo ha estado soberbio, hemos controlado desde el inicio, ¡y no ha sido fácil! Enhorabuena a todos mis compañeros, porque me han empujado a este resultado”, comentó en meta el maillot rojo.

Una primera prueba en Asturias en la que Evenepoel demostró que es un sólido líder, pero, apartado de un exceso de confianza, espera con respeto el nuevo asalto de montaña este domingo con final en Les Praeres.