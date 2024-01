El 2024 será un año lleno de desafíos para “Mochamp”, el golfista

Con firmeza y determinación, Adolfo Gómez, también conocido como ‘Mochamp’, inicia un nuevo año lleno de desafíos. El deportista monteriano, que hizo historia tras debutar como el primer colombiano en participar en la gira de torneos de golf adaptado sancionados por la USAGA (ente rector de golf para personas en condición de discapacidad en Estados Unidos), se encuentra listo para continuar representando a su país y consolidarse como un referente en esta disciplina. Lea aquí: José Perdomo, el prospecto que firmó el bono más alto en este 2024

Con su segundo puesto en la categoría g4g5g6 del Conqueror’s Paragolf Championship en 2023 y la formidable participación que tuvo en el 2023 Ping US Disabled Open Presented by PGA of America, donde quedó puesto 32 en la general y terminó el año ubicándose en el noveno puesto de la categoría G5 en el ranking anual que la USAGA emite. Adolfo demostró que el sacrificio rinde frutos cuando se trabaja con un propósito. Perseguir sus sueños es el motor que este monteriano utiliza para romper las barreras que tratan de imponer su limitación física.

Para Gómez, estos logros no sólo son motivo de orgullo, sino que también lo han focalizado en su iniciativa de impulsar la creación de una división de golf adaptado en el país. En este nuevo año, el objetivo es continuar avanzando hacia la consolidación de este ambicioso proyecto. Generar un espacio inclusivo donde el golf sea accesible para todos, independientemente de las diferencias económicas o sociales.