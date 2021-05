“Quiero decir que me duele y siento pena por lo que está pasando en Colombia, de hecho me gustaría estar allá y poder estar cerca de mi familia y de alguna forma apoyar a mi pueblo. Se la necesidad económica en la que viven la mayoría de familias en nuestro país, porque yo la viví... pero lo que más me indigna son los muertos y los diferentes abusos de las autoridades hacia las personas que salen a protestar, así mismo como las personas que aprovechan los disturbios para cometer vandalismo (Si hablamos de este tema no podemos tener doble moral)”, dijo.

También habló de los problemas de pobreza, violencia y las dificultades que afrontan muchos en cuanto a salud y educación.

“Creo entender las razones por las que el Gobierno quiere hacer esta reforma tributaria, pero paaaarceeeee ????‍♂️????‍♂️ , si esas personas tuvieran que vivir las necesidades en las que viven muchos, seguro no apretarían tanto al pueblo. A demás, creo que el problema de fondo es que... aunque nos duela decirlo, el país en algunos lados está hecho una mierda.... Hay lugares de extrema pobreza, con violencia, falta de salud, educación, etc etc... Gobernar un país no debe ser fácil, pero se supone que la gente que está en el poder debe saberlo hacer, es su responsabilidad. Deben escuchar y hacer lo mejor para el Pueblo. Aunque no sea fácil espero que el señor presidente, @ivanduquemarquez , busque una solución para todo este caos... Antes que el país se vea más afectado”, apuntó.