En su regreso a la selección Colombia, Edwin Cardona quiere seguir aportando su fútbol y ayudar a Colombia en su propósito de clasificar al Mundial de Catar 2022.

“Siempre está la ilusión de estar en la selección, cada vez que juego trato de dar lo mejor de mí para ayudar a mi equipo y a estar en el radar de Colombia, para mí es un orgullo vestir esta camiseta “, dijo Cardona en rueda de prensa virtual.

El jugador del Boca Juniors afirmó que hoy es un jugador más moderno. “Ahora tengo más intensidad en mi juego. El volante 10 se ha perdido en el fútbol, ahora toca más dinámica y marca y para eso hay que estar muy bien físicamente. Creo que en eso he ganado mucho”.

Sobre cómo se dio este cambio futbolístico, Cardona apuntó: “Algunas veces uno cree que con el talento le basta y no es así. Sabía que tenía que mejorar y lo he hecho. Me siento muy bien, quiero seguir trabajando y mejorando. En el fútbol de hoy si no corres no juegas, ahora soy más rápido”,.

Admitió que le gustaría estar en la cancha junto a James Rodríguez. “Jugar al lado de James Rodríguez para mí sería genial,. Esta es una tremenda selección “.

Luis Orejuela, uno de los jugadores que hace parte de la convocatoria de Colombia, aseguró estar muy optimista para el juego ante Uruguay. “Será un partido muy bonito, daremos todo para sacar los tres puntos”, aseguró Orejuela .

Sobre el horario de competencia, Orejuela tiene claro que es un aliado más en la próxima contienda.

“Me gusta el horario, hay que aprovechar el clima”., dijo.

Ante la ausencia de Stefan Medina y Santiago Arias, Orejuela tiene la ilusión de ser titular, pero asegura que se deberá esperar haber qué decide el profesor Carlos Queiroz.

“Todos somos grandes jugadores, estamos a la espera de ayudar a la selección, que es lo que todos queremos. Es un placer estar siempre en la selección”, agregó.

Afirmó que ha mejorado mucho como jugador y eso lo hace sentirse más seguro. “El fútbol brasilero me ha ayudado a ser mas fuerte en ataque. También he ganado mucho crecimiento en la parte táctica. Me gusta mucho atacar”.