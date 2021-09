El ciclismo es un deporte que se ha metido en los corazones de miles de cartageneros, que en tiempos de pandemia encontraron en esta actividad la forma perfecta para dejar el trabajo y estrés de lado para decirle sí al ejercicio y así tener una mejor calidad de vida.

Dtteam Cartagena cumplió recientemente dos años de haberle abierto las puertas a cientos de cartageneros, que a diario salen a montar bicicleta para mejorar su estado físico y aumentar sus posibilidades de estar saludables aún en tiempos difíciles. (Eduard Yépez, con Bolívar y el ciclismo en su corazón)

El Club Dtteam se prepara para participar en el Reto Bici Ctg, que se realizará en la ruta Cartagena-Puerto Colombia con 172 kilómetros de ruta.

Jaime Herrera, cartagenero, de 46 años, aseguró que: “soy uno de los pioneros en el club, encontré en el ciclismo la mejor forma de hacer actividad física. He mejorado la alimentación, la salud, me ha cambiado la vida porque esto es de mucha disciplina. Salimos entre 4 y 5 veces por semanas y hacemos es entre 60 y 120 kilómetros”.

Juan Carlos Ruiz, 39 años, llegó al club Dtteam hace un año. “Aquí he encontrado unión, integración, en estos dos años algunos compañeros han participado en eventos en Panamá, Barranquilla, Montería y Sincelejo, entre otras. En lo particular he encontrado cambiar para bien mi estilo de vida”.