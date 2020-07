¿Dominio absoluto de Barranquilla y Cartagena sin béisbol profesional?

Caimanes de Barranquilla tendría a Luis Escobar, Dilson Herrera, Harold Ramírez, Adrián Sánchez y Jorge Alfaro para la pelota profesional colombiana, ejerciendo dominio absoluto del campeonato, aparentemente, de principio a fin.

Cartagena, la Meca del béisbol, se encuentra huérfana de dirigencia y hoy todo a punta a que, por segundo año consecutivo, nos quedaríamos sin pelota.

Así se viven hoy los tiempos del béisbol en Colombia. Hay clara superioridad de Barranquilla en la pelota profesional y decadencia de Cartagena para tristeza de la fanaticada de la Ciudad Amurallada.

Eugenio Baena, comentarista deportivo y gran referente de las comunicaciones, vivió las mejores épocas del béisbol profesional colombiano, lo conoce a fondo y asegura que con lo que está pasando se acaba la competitividad en el béisbol profesional y eso hace daño.

“Barranquilla monta un equipo con las mejores estrellas criollas en el béisbol. Además de los que se nombran creo que también podrían jugar ahí José Quintana y Julio Teherán. Si esto es así de verdad que acabaría la Liga porque deportivamente Caimanes no tendría rival. Si no hay competencia se pierde la gracia, si el aficionado ya sabe qué equipo ganará antes de jugar, pues casi que no tiene sentido, no hay motivación”.

Baena lamentó la decadencia de la dirigencia en Cartagena y afirmó que no ve la posibilidad de tener equipo en la presente temporada. “No hay dolientes, ahora mismo estamos por fuera de la pelota profesional. El único que puede salvar la patria es el exgrandes ligas Orlando Cabrera. El panorama, con todo lo que se ha presentado con el COVID-19, resulta peor para Cartagena”.