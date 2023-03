¿Djokovic se arrepiente de ceder el número 1 del mundo? Esto dijo el serbio

A Djokovic no se le permite viajar al país norteamericano por su decisión de no vacunarse contra el covid-19. Le puede interesar: Video: “Este pelao sí es bobo”, Pibe Valderrama arremetió contra Quintero

“Es una pena que no pude jugar en Indian Wells, Miami. Me encantan esos torneos. Allí tuve mucho éxito. Pero al mismo tiempo, (no vacunarme) es la decisión consciente que tomé y sabía que siempre existe la posibilidad de que no vaya. Espero que la situación actual cambie para el US Open. Ese es el torneo más importante para mí en suelo estadounidense”, confesó el deportista.

El histórico tenista habló sobre si se arrepiente de perderse torneos en los EE. UU. por no estar vacunado: “No, no me arrepiento. He aprendido a lo largo de la vida que los arrepentimientos solo te detienen y básicamente te hacen vivir en el pasado y no quiero hacer eso. Tampoco quiero vivir demasiado en el futuro. Quiero estar en el momento presente todo lo posible, pero, por supuesto, pensar en el futuro, crear un futuro mejor. Así que felicito a Alcaraz. Se merece absolutamente volver al primer lugar de la clasificación”.

Expresó que es competitivo y que no le gusta perderse las pruebas más importantes: “Es una pena que no pude jugar en Indian Wells. Me encantan esos torneos”.

