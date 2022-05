“Seguramente he tenido la mejor actuación del año. Me he sentido muy bien en la pista. Además, la interrupción probablemente me ayudó más a mí que a él. Las condiciones de los entrenamientos de estos días han sido distintos a lo que experimenté esta noche. La pista era más lenta por la lluvia y esta la bola más pesada, había más arcilla. Jugué ante uno de los jugadores más atléticos y rápidos. Conozco su juego muy bien y siempre tengo que estar preparado a que la pelota vuelva. Hay que tener una agresividad controlada”, explicó Djokovic que sumó su decimoctava victoria sobre Monfils en otros tantos encuentros.

"Estuvo cerca de romperme el saque en el primer set. Jugué a un alto nivel en general. Me moví bien y me funcionó la derecha. En general creo que he tenido un buen rendimiento y estoy contento por eso teniendo en cuenta que hasta ahora no estaba jugando mi mejor tenis en los pocos partidos que he jugado. Sigo encontrando mi ritmo", señaló el tenista de Belgrado. Djokovic: "Tengo razones para creer que voy en la dirección correcta"

Djokovic jugará en octavos contra el ganador del duelo entre el británico Andy Murray y el canadiense Denis Shapovalov. “He visto alguno de los partidos de Andy Murray y creo que se está moviendo bien y jugando cada vez mejor. Es fantástico verle porque es un jugador importante para nuestro deporte. Ha dejado huella en la historia del tenis, ha ganado Grand Slams y medallas de oro y fue número uno del mundo. Es uno de los nombres más importantes que tenemos y tenerlo aún, compitiendo, es genial. Y tenerlo a alto nivel a medida que pasa el tiempo teniendo en cuenta la operación que sufrió es impresionante. Su espíritu de lucha es inspirador”