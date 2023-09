Director deportivo de Remco Evenepoel habla del presente del ciclista

“Es una pena, pero algo así puede pasar. No se corre en un simulador y todos somos humanos. Nos sentaremos juntos esta noche y buscaremos nuestros objetivos en lo que queda de esta Vuelta”, explicó el técnico. Lea aquí: España golea en un día para la historia de Lamine Yamal

“No hay mucho que decir. Simplemente fue un mal día para Remco. No estaba enfermo ni herido”, dijo.

El belga Remco Evenepoel no renovará el titulo de la Vuelta logrado en 2022 después de la "pájara que sufrió en su primera etapa como profesional en Pirineos, con meta en el Tourmalet, donde se dejó 27 minutos respecto a sus rivales.

“No hay que avergonzarse. Hemos hecho lo mejor que hemos podido. Sólo porque no funcione esta vez no significa que no funcionará en el futuro. Estamos tratando de girar el interruptor y buscar victorias de etapa”, concluyó.