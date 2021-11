“Estuve en Real Cartagena categorías sub-15 y sub-17, pero no quiero hablar de eso”, dijo la figura de Talleres de Córdoba en una entrevista con el portal primertiempo.co en mayo del 2020.

De los tres cartageneros que fueron convocados a la Selección Colombia, solo uno pasó por Real Cartagena, sin embargo, este no guarda un buen recuerdo en su estadía en el equipo heroico. Se trata de Diego Valoyes, quien fue llamado por primera vez a una Selección de Mayores y quien puede ser protagonista para los partidos ante Brasil y Paraguay por las Eliminatorias a Catar 2002. Lea aquí: [Video] Diego Valoyes habló de lo que hace Colombia para ganarle a Brasil

“Cuando estuve allá no me gustaron unas cosas, por lo que seguí mi carrera hasta llegar a Equidad”, agregó Diego, quien evidenció su descontento con la institución heroica, aunque no especificó la razón.

“En un futuro me gustaría jugar en el Real Cartagena, pero cuando mejore y no me refiero al aspecto futbolístico, sino a otras cosas”, señaló el jugador en aquel entonces.

Valoyes, Roger Martínez y Wílmar Barrios son lo cuota cartagenera en el equipo de Reinaldo Rueda.

