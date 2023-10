Diego Pescador, ¿la nueva joya del ciclismo colombiano?

Colombia siempre ha sido una cantera de ciclistas de alto nivel, eso es indiscutible, pese a que algunas voces digan que está pasando por una crisis y no hay nuevos talentos.

Y la prueba más evidente de que sí están saliendo talentos nuevos es el caso del corredor quindiano Diego Pescador, de solo 18 años y quien acaba de terminar quinto en el Clásico RCN que terminó el domingo 1 de octubre en Envigado. Lea aquí: ll Lombardía: Pogacar en pugna por el triplete ante Roglic y Evenepoel

Si bien es cierto el boyacense Aldemar Reyes (Team Medellín) obtuvo su segundo título consecutivo en el ‘Duelo de Titanes’ y eso se constituyó en el gran suceso de esta carrera en su edición número 63, el que se robó todas las miradas fue Diego Pescador, quien ganó una etapa épica (la octava) en La Estrella, Antioquia, y demostró que el ciclismo colombiano tiene en él una figura para mostrar a nivel mundial.

Ese quinto lugar en el Clásico RCN 2023 y su subtítulo en la categoría Sub-23 de esta carrera fueron su carta la confirmación de que el nacido en el municipio de Quimbaya, Quindío, ha tenido un año fantástico y es una gran promesa.

“Esto es el fruto del trabajo, de mucha disciplina, del amor que le tengo a la bicicleta, de mucha constancia y ganas de hacer lo mejor para llegar lejos. Quiero sacar a mi familia adelante con este deporte, vamos por buen camino y bueno, estoy muy feliz”, expresó Pescador al término del Clásico RCN. Lea aquí: Oficial: Primoz Roglic será compañero de dos colombianos

Sobre su épica etapa ganada en La Estrella, Antioquia indicó: “Fue una cabalgata muy larga, le pedí a mi Dios que me diera fuerzas para llegar a la meta. En el último kilómetro mire para atrás y me dije ya me van alcanzar. Pero seguí pedaliendo y logré llegar a la meta. Fue muy emocionante”.

Hay que decir que Pescador lanzó un ataque por el paso del Alto de Minas y cabalgó en solitario por más de 50 kilómetros. Fue una gran hazaña, una de las más recordadas de este Clásico RCN.

Luis Alfonso Celis, el técnico del equipo GW Shimano no ahorró elogios para su pupilo tras termina la competencia. “Somos un equipo de niños grandes. Hicimos una buena carrera. Nos falta un poco, pero han mostrado categoría. Pescador estará en una temporada más con nosotros para que siga mejorando y creciendo como ciclista y Germán Darío Gómez sí podría ir a Europa el próximo año”, explicó Celis.

Para Diego Pescador este ha sido un gran año. Consiguió el título en la Vuelta a Antioquia que se realizó en el mes de julio. También se quedó con la camiseta del mejor Sub-23 de la Vuelta a Colombia. Además de eso recibió el premio al pedalista más joven en terminar el Tour de Sicilia en toda su historia, corrió el Tour de L’avenir (en el que están los mejores jóvenes del mundo) y estuvo en el Mundial de Ciclismo de Ruta, en Glasgow, Escocia, donde el campeón fue el francés Axel Laurence.

Diego Pescador fue el mejor colombiano del día y, y también fue el pedalista más joven en participar en ese competencia con 18 años y 234 días. Quedó en la casilla 49.

Pescador sostuvo que sus ídolos en el ciclismo son Nairo Quintana y Alberto Contador.