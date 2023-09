Diego De Ávila, el nadador que lucha contra la adversidad

Los grandes deportistas no solo compiten contra sus rivales, sino contra las adversidades que encuentran a lo largo de su camino en el deporte.

La falta de apoyo es el principal enemigo y muchas veces frustra a los deportistas de luchar por superar las marcas u objetivos trazados. Lea aquí: Patinadores de Bolívar ganan medallas y suman experiencia internacional

Esa situación la ha vivido en carne propia Diego De Ávila durante su proceso como nadador de alta competencia.

La situación administrativa que tuvo la Liga de Natación de Bolívar fue la causa principal para que este departamento no tuviera una participación masiva de esta disciplina en los próximos Juegos Nacionales 2023 del Eje Cafetero.

Bolívar solo tendrá un solo representante, y ese es Diego de Ávila, quien competirá en la modalidad de los 200 metros pecho, la cual no es su especialidad.

La marca mínima de esa prueba es 2 minutos 51 segundos y De Ávila hizo 2:50 en su primera prueba en Santa Marta.

“Lastimosamente me faltaron diez milésimas para conseguir el tiempo en mi especialidad que son los 50 metros libres y pecho. Eso fue en un torneo clasificatorio en Santa Marta. Competí después en los 200 metros pecho y logré el tiempo. Después estuve en Cali en unos Prejuegos y bajé la marca a 2:47, pero me descalificaron. Eso me frustró mucho, pero en otro chequeo ahí mismo repetí la prueba y puse 2.48, logrando el cupo a Juegos”, explicó.

Con este logro De Ávila se tranquilizó y con la ayuda de su entrenador Karim Franco empezó a planificar su preparación a las justas nacionales.

“Yo soy consciente que no voy a ganar medallas porque los otros nadadores tienen mejores tiempos que yo, pero lo voy a intentar”, expresó.