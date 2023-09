Día, hora y canal para ver el Gran Premio de Italia en la Fórmula Uno

“Estuvimos probando diferentes niveles de alerón y creo que aún tenemos que analizar en qué sentido ir; a veces eso es complicado, aquí en Monza”, comentó ‘Mad Max’, 46 veces victorioso en la f1, once esta temporada y que busca su décima victoria seguida este domingo, con la que batiría el récord de nueve triunfos consecutivos que logró, en 2013, asimismo para Red Bull, el cuádruple campeón mundial alemán Sebastian Vettel.

“Tuvimos que interrumpir algo el programa en el segundo entrenamiento (en el que hubo dos banderas rojas), así que fue complicado sacar la lectura adecuada en un para de asuntos”, declaró el nuevo ídolo deportivo de los Países Bajos.

“En tandas cortas me quedé un poco bloqueado en el segundo sector; y en las tandas largas no pudimos dar las suficientes vueltas, así que uno no puede hacerse bien la idea correcta. Pero es lo mismo para todo el mundo”, añadió. Lea aquí: Carlos Alcaraz quiere a Novak Djokovic en la final

“Hace falta ver qué sucederá cuando todos enciendan sus motores para la calificación. Desde nuestro punto de vista, lo pudimos haber hecho mejor, pero tampoco ha sido el fin del mundo”, afirmó Verstappen después de marcar el quinto tiempo en los entrenamientos libres de este viernes en Monza.

Programación

Este sábado, los pilotos tomarán parte en una tercera y última sesión de ensayos libres a partir de las 5:30 de la mañana, hora de Colombia, antes de que a las 9:00 a.m. también a la hora colombiana, tenga lugar la sesión de clasificación.

Ya el domingo se disputará la carrera, desde las 8:00 de la mañana de Colombia. Las tres jornadas, la práctica 3, la clasificación y la carrera tendrán transmisión de Espn y Star+.