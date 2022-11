¡Desesperante! La mala experiencia de Ricardo Orrego para entrar a Catar

Ricardo Orrego ya está en Catar para el cubrimiento del Mundial de fútbol que arranca este 20 de noviembre, sin embargo, para ingresar a ese país tuvo que pasar una serie de inconvenientes que casi lo mandan de vuelta a casa.

El comentarista del Gol Caracol narró su amarga experiencia en su llegada al aeropuerto de la ciudad de Doha.

“La historia es la siguiente y mi caso es muy sencillo y muy complejo a la vez. Acá les cuento. Viajamos de Bogotá a Madrid y allí hubo un primer testeo, de la tarjeta digital Hayya. Y al llegar a Doha, a inmigración, me dijeron: usted no puede entrar al país, su nombre no corresponde a la visa de trabajo. Yo les dije: soy Ricardo Orrego. Pero más allá de eso, claramente es un tema cultural, fue algo que tuvo que ver con mi último apellido que es Arboleda y que no salía en la tarjeta Hayya. Me trasladan a la oficina Hayya y allí estaban periodistas franceses, alemanes, polacos, con el mismo drama. No les aparecía el apellido, un enredo absoluto, porque no se comprende bien la operatividad de nuestros apellidos”, dijo Orrego en el gol.caracoltv.com. Lea aquí: ¡Bomba! Sadio Mané se pierde el Mundial de Catar 2022