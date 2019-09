“Desde que llegó Queiroz ha crecido mi confianza”: Muriel

El atlanticense Luis Fernando Muriel salió feliz del estadio Hard Rock de Miami, el viernes. Cortó la mala racha que tenía la Colombia ante Brasil al anotar los dos tantos cafeteros en el empate 2-2. Tuvieron que pasar 28 años para volver a marcarle dos veces en el mismo partido a los brasileños. La última vez fue en la Copa América de 1991 en Chile. Muriel es el primero en hacer doblete a la verdeamarela.

“Para mi la figura fue el equipo, que hizo un gran trabajo aguantando, manejando la pelota, creando posibilidades de gol en las contras. Nos vamos con la tristeza de que se nos escapó la victoria, pero satisfechos por lo que hicimos. Cuando tuvimos ocasiones creamos peligro. Estamos creciendo y demostramos que podemos conseguir cosas grandes”, dice el hijo del municipio de Santo Tomás.

Tridente

Se sintió muy bien en el tridente de ataque conformado por el cartagenero Roger Martínez, Duván Zapata y él. “A Duván lo conozco mucho y nos ilusionamos con hacer grandes cosas en la Selección. Roger es un gran jugador, nos entendemos bien. En el duelo necesitaban mucha ayuda los laterales, pues los rivales tenían grandes jugadores, así que hicimos un gran trabajo defensivo también”, apuntó.

Confianza

“Todos estos años he trabajado pacientemente, esperando la oportunidad, creo que mi momento ha llegado. He tenido oportunidades, pero no la continuidad que quise. Quiero sentirme parte fundamental del equipo y desde que llegó Queiroz ha crecido mi confianza”, dijo.