Desde este viernes, Cuadrangular Internacional de Sóftbol Masculino

El sóftbol masculino de Colombia y Bolívar se topan con dos de las mejores selecciones de Centroamérica.

Desde este viernes, el estadio Argemiro Bermúdez será sede del Cuadrangular Internacional de Sóftbol Masculino bola rápida, certamen que reunirá a los mejores jugadores del país, que se preparan para los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe de El Salvador, que se realizarán del 23 de junio al 8 de julio. Le puede interesar: Video: “Creo que lo mejor es dar un paso al lado”, Alba se va del Barcelona

El certamen relámpago, organizador por la Federación Colombiana de Sóftbol, con el auspicio del Ministerio del Deporte e Ider, enfrentará a las selecciones de Colombia y Bolívar ante Panamá y Salvador, que también se preparan para el multideportivo evento, que se realizan cada 4 años.

El viernes a las 2 p. m., Bolívar enfrentará a Salvador; luego, Colombia chocará con Salvador y cierra Panamá ante Colombia.

El sábado, en el estadio El Campestre, a las 10 a. m., Bolívar vs. Colombia, luego Bolívar vs. Panamá y cierra Panamá vs. Salvador.

El domingo se jugará la final en el estadio Argemiro Bermúdez, a partir de las dos de la tarde.

El mánager de Colombia es el reconocido entrenador cartagenero Ernesto Babilonia, quien precisó que este tope será vital para el seleccionado nacional, que se prepara para el certamen internacional. “Este tope nos cae muy bien para ir haciéndonos una idea de cómo podemos estructurar el lin-up”. Le puede interesar: El racismo que vive hoy Vinicius lo sufrió en peor escala Freddy Rincón

Babilonia tendrá como asistente al también reconocido entrenador internacional Carlos Caro, quien ha sido mánager de selecciones Colombia en la rama femenina.