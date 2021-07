Deportistas de altos logros de Bolívar pidieron al Distrito apoyo para poder ser protagonistas en los próximos Juegos Nacionales, a celebrarse en el Eje Cafetero en 2023.

Andrés Jiménez, múltiple campeón mundial de patinaje, dijo que: “a lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de contar con el apoyo de Iderbol, que siempre ha estado ahí para respaldar mi proceso deportivo y el de mis compañeros, pero ahora es entendible, por la pandemia, que las cosas no estén tan fáciles, nos han explicado algunos cambios administrativos de papeleo que han demorado los apoyos económicos, pero han mostrado sus buenas intenciones de seguir cumpliéndonos. Pero hoy le hago un llamado al Distrito, que en otras oportunidades ha apoyado, pero desde el año pasado no se ha visto ningún tipo de apoyo para nosotros, los deportistas de alto rendimiento. Hago un llamado al Ider, he escuchado que hay apoyos para los que vienen en crecimiento deportivo y eso es importante, sin embargo, los élite también necesitamos de su respaldo para poder fortalecer nuestros entrenamientos y ser más fuertes pensando en los próximos Juegos Nacionales”.

Francisco Mosquera, campeón mundial de pesas, también del registro de Bolívar, agregó que: “Por la situación del COVID-19 nos hemos visto muy afectados. Esperamos que la situación mejore para tener más fluidez económica por parte de la Gobernación de Bolívar, pero también le hago un llamado al Ider, que en años anteriores apoyaba a los deportistas de alto rendimiento, se dividían las cargas de los apoyos entre Iderbol e Ider, algo que desde el año pasado no ha sido así. Necesitamos que el Distrito se pronuncie sobre este tema porque de verdad que necesitamos de su apoyo”.

Bolívar, integrada por un 80 por ciento por deportistas de Cartagena, logró 57 medallas de oro, 43 de plata y 47 de bronce en los Juegos Nacionales de 2019, con sede en Cartagena y algunos municipios del departamento. En el certamen, Bolívar se situó cuarto, detrás Bogotá, Antioquia y Valle, este último el campeón de la justa.

Demoras en pagos

Según un comunicado de prensa de Iderbol “En 2021 se han presentado demoras en los pagos con los deportistas que hacen parte del programa de altos logros, debido a cambios de políticas en los entes gubernamentales de todo el país con respecto a la consecución de los recursos, pues ahora el trámite es más dispendioso porque todo dinero que sea girado al Instituto debe estar aprobado en un proyecto que certifica la Secretaría Departamental de Planeación”.

Así las cosas, los deportistas de alto rendimiento de Cartagena y Bolívar, aquellos que dieron medallas en los Juegos Nacionales anteriores y tienen posibilidades de repetirlas en las próximas justas, reclaman por el apoyo del Distrito y por la celeridad en los pagos de Iderbol para tener las herramientas y motivación necesaria para seguir representando a Cartagena y Bolívar de la mejor forma.

La Gobernación de Bolívar, a través del Iderbol, financia el programa de altos logros con un valor cercano a los 6 mil millones de pesos al año.

El presupuesto de Iderbol es de unos 14 mil millones de pesos aproximadamente al año, de los cuales están destinados unos 8 mil millones a funcionamiento e infraestructura deportiva. El ente también debe atender necesidades deportivas y de recreación de más de 40 municipios.