Este sábado continuó la jornada número 11 de la Liga BetPlay del fútbol colombiano.

En la tarde, el Deportivo Pasto recibió a Boyacá Chico, al cual venció 2-1 con goles de Camilo Ayala y el delantero John Pajoy. Geimer Balanta hizo el gol para el equipo boyacense.

Con este resultado, el equipo nariñense llegó a 21 puntos y se mantiene en el segundo lugar de posiciones, mientras que Boyacá Chicó se quedó en le último lugar con tan sólo cinco puntos.

En seguida, el turno fue para Jaguares que recibió en Montería al Deportivo Cali, en un partido que terminó sin goles. Con un punto para cada equipo, Jaguares llegó a 11 puntos y se mantiene en la casilla 16, mientras que el Deportivo Cali llegó a 17 puntos.

Otro empate sin goles se presentó en el encuentro entre el Deportivo Pereira y el Deportes Tolima, que mantiene al equipo tolimense en el primer lugar con 23 puntos, mientras que el Pereira, se mantiene en la segunda mitad de la tabla con trece puntos.

En el cierre de la jornada volvieron los goles. Neider Moreno adelantó al onceno naranja en el minuto 42 de penal, mientras que Vladimir Hernández le dio el empate transitorio al Nacional en el tiempo complementario del primer tiempo. En el segundo tiempo las emociones continuaron con el gol de Yeison Guzmán al minuto 59 adelantando a Envigado, mientras que Jefferson Duque logró el empate al minuto 70.

Seis minutos más tarde, Baldomero Perlaza le dio la ventaja a Atlético Nacional. Con este resultado, Atlético Nacional llegó a los 18 puntos, a solo cinco de la punta, mientras que Envigado se quedó con 15.

La jornada número once continuará este domingo con los partidos entre Patriotas vs. Junior, América de Cali vs. Águilas Doradas y La Equidad vs. Medellín.