Deporte y educación, simbiosis de formación integral

La educación y el deporte se han unido en forma de simbiosis en el Instituto Docente del Caribe.

Ese matrimonio está dando sus frutos de una manera gigantesca, pues la política de ayuda a los migrantes venezolanos le ha permitido a esta institución educativa situarse entre las mejores a nivel educativo y deportivo, pese a no tener una gran infraestructura. Sin duda son los mejores vehículos para una formación integral.

El gestor de esta titánica labor es el cartagenero Arnold Barrios, rector del Colegio Docente del Caribe, sede de la Piedra de Bolívar, quien tiene un corazón noble y lo mueve ayudar a estos hermanos que vienen en búsqueda de mejores oportunidades.

Comenta Arnold Barrios, quien es amante de la pelota caliente, que su deseo era que su colegio tuviera un equipo de béisbol en los Juegos Intercolegiados Supérate. Encargó para esta función al reconocido entrenador local Guillermo Ramírez.

“Una vez estando en la cancha de béisbol del barrio Chapacuá, el profesor Guillermo Ramírez me dijo: ‘profe por aquí si hay bastante venezolanos’, y yo le contesté en dónde no hay venezolanos (risas). Pero Ramírez me respondió que son buenos jugando pelota caliente”, relató Barrios.

Ahí comenzó todo. Al principio llegaron tres venezolanos para integrar el equipo de este colegio, después fueron seis y ahora el plantel ya tiene casi el line up completo de jóvenes proveniente de Venezuela.

“Tengo tres muchachos venezolanos viviendo en mi casa. Esto nos permite hacer una labor social con estos jóvenes”, expresó Arnold Barrios.

La presencia de estos alumnos venezolanos en el equipo de béisbol le dio un salto de calidad a esta institución ya que por dos años consecutivos (2021 y 2022) obtuvieron dos títulos en los Juegos Intercolegiados Supérate contra todos los pronósticos, superando a instituciones emblemáticas como el Inem y Comfenalco, entre otras.

“Vengo trabajando en el Colegio Docente del Caribe desde el 2021. El año pasado ganamos siete partidos y perdimos solo uno. La semifinal la jugamos contra Las Gaviotas y en la final derrotamos 8-2 al Colegio Inem”, indicó Guillermo Ramírez, entrenador.

Los jóvenes venezolanos que han aportado su talento para los dos títulos consecutivos de este colegio son: David Carrera (asegurado por los Yanquis de Nueva York), Ariel Acuña, Derek Hernández, José Gaviria y Johan León.