Departamental de Béisbol: este fin de semana ‘play ball’

Este sábado se canta la voz de ‘play ball’ en el Campeonato Departamental de Béisbol ‘Bolívar Primero’, certamen que inaugurado el pasado domingo 11 de junio en el Estadio 11 de Noviembre ‘Abel Leal’.

Las categorías que tendrán acción durante este sábado, domingo y lunes festivo son: Preparatoria, Preinfantil, Infantil y Prejunior.

Preparatoria: los juegos serán así: este sábado, Estadio de Sóftbol de Turbaco, 9 a. m. Guerreros vs. Jackies Rojo; 2ª hora, RJ García vs. Mets Azul. Mañana, en el Estadio Infantil de Turbaco, 9 a. m. Colorados vs. Pequeños Astros; 2ª hora, Mets Naranja vs. White Sox. El lunes en el Estadio Juan C. Arango, barrio Blas de Lezo, 9 a. m. RJ García vs. Jackies Rojo; a 2ª. hora, Guerreros vs. Mets Azul.

Preinfantil: Este sábado en el estadio del barrio Martínez Martelo, 9 a. m. Dinastía Moreno vs. Leopardos; 2ª hora Guerreros vs. Mets Azul. Mañana, 9 a. m. Jackies Negro vs. White Sox; 2ª hora, Mets Naranja vs. Jackies Blanco. Lunes, 9 a. m. La Boquilla vs. Leopardos; 2ª hora Dinastía Moreno vs. Mets Azul.

Infantil: Este sábado en el Estadio Mono Judas, 9 a. m., Mercedes Belford vs. Jackies Negro; domingo, 9 a. m. Red Sox vs. Mercedes Belford; 2ª. hora, White Sox vs. Jackies Rojo. El lunes, 9 a. m. Mercedes Belford vs. Guerreros; a 2ª hora, Jackies Blanco vs. Rockys Rojo.