De esta manera arranca la Liga en Colombia en el año 2024

Por otro lado, el imponente Atlético Nacional, que ostenta los títulos de la Superliga y la Copa BetPlay, dará inicio a su participación en la Liga BetPlay 2024 enfrentándose al Alianza Petrolera en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

La primera fecha de la Liga BetPlay 2024 promete emoción y rivalidades intensas, con enfrentamientos como Deportes Tolima vs. Fortaleza, Once Caldas vs. Boyacá Chicó, Deportivo Pasto vs. Independiente Santa Fe, Deportivo Pereira vs. Deportivo Cali, América de Cali vs. Águilas Doradas, Patriotas vs. Jaguares, y Equidad vs. Envigado.