Daniel Martínez hace historia: campeón del Dauphiné

El colombiano Daniel Martínez, del equipo Education First, se cubrió este domingo de gloria al ganar el título de la edición 72 del Dauphiné, la carrera francesa más importante de cara al Tour de Francia.

Martínez se embarcó en una fuga con Miguel Ángel 'Supermán' López, el esloveno Tajed Pogacar y otros dos corredores y lograron sacarle más de un minuto al francés Thiubaut Pinot, quien había tomado el liderato de la prueba tras el retiro del esloveno Primoz Roglic.

El colombiano arribó segundo en la última fracción, a 27 segundos del norteamericano Sepp Kuss, quien se impuso en solitario con tiempo de 3h:58:39.

Pinot arribó séptimo, a 1:02.

El bogotano Martínez, 24 años (nació el 25 de abril de 1996), apodado el ‘motorcito’ emula a sus connacionales Martín Ramírez, quien lo ganó en 1984 y Lucho Herrera, en dos ocasiones (1988 y 1991), únicos que han enarbolado la Tricolor en esta carrera.

Martínez, actual campeón nacional de Colombia y ganador de una etapa en la Vuelta a España 2019, tenía una desventaja de 10 segundos y le sacó los segundos suficientes en la meta a Pinot para llevarse el título.

“Cuando me dijeron Roglic no sabe, me dije uss. Al final tuve fuerzas y gracias a Dios pude ganar la carrera. Los últimos dos kilómetros los pedalee con el alma”, dijo Martínez, quien también se proclamó campeón de los jóvenes. En el podio loe acompañó Pinot, segundo; y su compatriota Guillaume Martin (Cofidis) tercero.

La Dauphiné nos deja con un buen sabor en la boca, de cara al Tour de Francia, que comenzará el 29 de agosto.

Por primera vez en la historia, Colombia tendrá en la ronda gala como líderes de sus respectivos equipos a cinco corredores: Egan Bernal, Nairo Quintana, Rigoberto Urán, ‘Supermán’ López y Daniel Martínez.

Etapa

1. Sepp Kuss, 3h:58:39

2. Daniel Martínez, a 27.

3. Tajed Pogacar, a 30

7. Thibaut Pinot, a 1:02

General

1. Daniel Martínez, 21h:44:58

2. Thibaut Pinot, a 29

3. Guillaume Martin, a 41