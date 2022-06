Daniel Martínez espera estar bien en la montaña en el Tour de Francia

El colombiano Daniel Felipe Martínez y el británico Adam Yates serán los líderes del Ineos en el Tour de Francia que comienza este viernes en Copenhague. El primero de ellos, ganador de la Itzulia, espera estar en la mejor forma en las etapas de montaña, el segundo, y una vez superado el Covid, quiere plantar batalla al esloveno Tadej Pogacar, favorito número 1.

"Después de Suiza he estado entrenando bien y mi estado de forma es bueno. Estoy motivado y con buenas sensaciones, veremos qué pasa en la carretera. El Tour es muy largo y hay que ir día a día. La primera semana ya será dura, con vientos cruzados y adoquines. Espero que en las subidas pueda ir bien", señaló el ciclista de Soacha (Cundinamarca), de 26 años.

Martínez dijo sentirse "feliz en el equipo" y destacó el hecho de contar con Geraint Thomas, "un corredor experimentado que ha ganado el Tour y quedó segundo. Él sabe mucho sobre esta carrera y cualquier cosa puede pasar".

YATES: “ESPERO TENER BUENAS BATALLAS CON POGACAR”

Por su parte, Adam Yates explicó su estado de forma una vez recuperado del Covid que le obligó a retirarse en la Vuelta a Suiza.

“Estoy mucho mejor ahora, tuve tres o cuatro días bastante malos, con fiebre y escalofríos. Me perdí las etapas cruciales en Suiza mientras esperábamos el fin de semana para tener una prueba real. Pero afortunadamente para mí, en realidad me pongo bastante en forma rápidamente, así que no perdí demasiado, pero aquí estamos. Veremos en la crono si estoy bien o no”, dijo el ciclista de Bury.

Yates espera reeditar las batallas que ha mantenido con Tadej Pogacar en otras carreras en las que han coincidido.

“Pogacar y yo hemos tenido algunas buenas batallas en el UAE Tour, especialmente en Jebel Hafeet. Solo espero estar en mi mejor momento. No he tenido la mejor de las suertes con el Covid. Me perdí algunas sesiones clave. Si no me afecta demasiado espero volver a ser protagonista en el Tour”.