Dani Alves: presunta víctima no quiere dinero, sino cárcel para el futbolista

Las cosas se le siguen complicando al jugador brasilero Dani Alves, quien se encuentra privado de la libertad y sin derecho a fianza en una cárcel en Barcelona, según publica la Revista Semana.

Este jueves, un medio brasileño sacó la entrevista completa en su página web y reveló lo que la presunta víctima le dijo a la abogada española a la hora de contratar sus servicios. La nota la reproduce la Revista Semana.

“Ella me miró y me dijo: ‘no quiero compensación, quiero prisión’”. Además le dijo que si había “indemnización de por medio”, no la iba a contratar.

“Ester, tengo la suerte de tener buenas condiciones de vida, y no quiero una indemnización, quiero la cárcel”, fueron las palabras de la mujer, de la cual se desconoce su identidad.

Aunque Ester García cumplió con decirle que “tiene derecho a una indemnización, porque hubo daños físicos y habrá consecuencias”, ella se mantuvo en que no quiere dinero.

Mientras mi cliente diga que no quiere llegar a un acuerdo, su voz está por encima de la mía. Dijo con mucha firmeza que no quería dinero, que quería justicia”, agregó la abogada.

Algo que lamenta la letrada es que “muchos medios de comunicación dicen que es una estrategia”, pero para ella “son estereotipos”. Aunque fue sincera al decir

Dani Alves es señalado haber agredido sexualmente a una mujer, hechos que habrían ocurrido en la discoteca Sutton, en Barcelona, entre la noche del 30 y la madrugada del 31 de diciembre de 2022. La denuncia terminó con el futbolista en prisión preventiva sin derecho a fianza.