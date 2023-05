Dani Alves estaría utilizando a su esposa para quedar libre: ella habló

“Mentira. No hay ningún acuerdo. Sí que estamos en trámites de divorcio, lo que él se está negando y eso lo complica todo. Y no, no estoy recibiendo ningún dinero. No entiendo la necesidad de inventar noticias”, expresó la famosa junto a la captura de pantalla de las noticas a las que se refería.

Lo que ha hecho la modelo, por el momento, es dejar la casa en la que vivió con el futbolista por muchos años: "Cerrando etapas", confesó en internet junto a la imagen de una mudanza. Una señal que indica que, quiere realmente separarse y seguir centrada en su carrera profesional.