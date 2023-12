Dallas Mavericks, equipo de la NBA, cambia de dueño

A motociclista se le desprendió el brazo en un intento de no caerse

Según el periódico The Dallas Morning News, los Adelson han comprado el 77 % de la franquicia y Cuban se ha quedado con el 23 % restante.

Cuban es uno de los propietarios más carismáticos e implicados de la NBA y, con él al frente, los Mavericks han pasado de ser un equipo mediocre a vivir sus años más gloriosos, ganando en 2011 su hasta ahora único anillo, con Dirk Nowitzki como jugador franquicia. Lea aquí: David Ospina, con posibilidades de llegar a Atlético Nacional

El equipo que compran ahora Miriam Adelson (viuda del magnate Sheldon Adelson) y su yerno, Patrick Dumont, tiene en Luka Doncic a su indiscutible estrella y a una leyenda en el banquillo: Jason Kidd, compañero de Nowitzki en esos Mavericks campeones de 2011.

Cuban tiene el sueño de construir un nuevo pabellón de los Mavericks que sea al mismo tiempo un casino.

No obstante, ese sueño todavía no es posible ya que en Texas el juego no es legal -ni siquiera las apuestas deportivas-.