¿Cuántos jugadores saldrán del Real Cartagena?;

Tras fracasar una vez más en su intento de llegar a una final, Real Cartagena entró a vacaciones y eso es lo único que se sabe de este equipo hasta el momento.

La fecha de inicio de trabajos de pretemporada aún no se sabe, no se ha hecho oficial.

¿Cuántos jugadores salen de este Real Cartagena? Esa es la pregunta que se hacen los hinchas que de la misma manera preguntan cuántos refuerzos llegarán para el segundo semestre. Lea aquí: ¿Que viene para el Real Cartagena en lo que resta de 2022?

Del Real, el único jugador que sobresale, muestra cosas interesantes y diferentes es José Enamorado, el volante ofensivo que con su calidad y talento se ha ganado la admiración del público.

Del resto, a cualquier jugador que se excluya del equipo heroico no sorprende a ninguno, pues son fichas que no muestran mayor cosa y bien podrían buscar su futuro en otro club. La afición no quiere más procesos, desea tener jugadores de peso, que ayuden a lograr la meta: el ascenso.