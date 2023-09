¿Cuántos colombianos jugarán la Champions?

La UEFA Champions League 2023/24 sorteó su fase de grupos, que comenzará el este martes 19 de septiembre, con los 32 mejores equipos de Europa en busca del título de clubes más prestigioso del mundo.

El torneo tendrá presencia de jugadores colombianos.

El camino por la ‘orejona’ iniciará este martes a partir de las 11:45 a.m. hora colombiana, con los duelos entre el Milán y Newcastle y RB Leipzig vs. Young Boys. Luego a las 2 p. m. se miden: Barcelona vs. Antwerp; Feyenoord vs. Celtic; Lazio vs. Atlético de Madrid; Manchester City vs. Estrella Roja; PSG vs. Borussia;

Shakhtar Donetsk vs. Oporto.

La competición trae también el accionar de varios jugadores colombianos, que esperan llegar lo más lejos posible y por qué no, aspirar a levantarla.

A diferencia de lo que sucedió la temporada pasada, cuando nueve futbolistas colombianos disputaron la Champions, esta vez serán solo cuatro, ya que jugadores acostumbrados a participar de este torneo, como Luis Díaz clasificarse.

Sí estará otro de los habituales, aunque en un nuevo equipo. Juan Guillermo Cuadrado, uno de los dos colombianos que vio minutos en una final europea, representará a Inter, el último subcampeón.

El exjugador de Juventus integrará el grupo D y enfrentará a Benfica, FC Salzburg y Real Sociedad. El debut para el Nerazzurro será el próximo miércoles 20 contra el conjunto español.

Otros dos juegan en el mismo equipo: Lens de Francia. Se trata de Deiver Machado, pieza clave en el último subcampeón de Francia y jugador de la Selección nacional, y el juvenil Óscar Cortés.

El cuadro francés jugará en el grupo B, frente al campeón de la Europa League Sevilla, Arsenal y PSV Eindhoven. Su primer partido será contra el equipo andaluz como visitante, también el miércoles 20.

El último colombiano logró el pasaje desde la fase previa. Se trata de Cristian Borja, el defensor de Braga de Portugal. El exjugador de Santa Fe disputó algunos minutos en las rondas de clasificación y también jugó los 90 en la primera jornada de la Liga.