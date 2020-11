Deportes

Cuando James Rodríguez no juega o no está bien, Everton no gana

James Rodríguez no hizo su mejor presentación con el Everton en la Premier League. Su equipo tampoco respondió. //AP James Rodríguez tuvo una discreta actuación en la derrota 3-1 del Everton ante Manchester United, en la Premier League. Hoy hay varios juegos de colombianos en Europa. Compartir

Everton tuvo un inicio fulgurante en la Premier League en parte por la gran calidad mostrada por James Rodríguez, el colombino procedente del Real Madrid que entró pisando fuerte en esta liga súper competitiva. Con tres asistencias y tres goles, James ocupó en las primeras jornadas las portadas de los diarios y portales ingleses y, además, integró en varias ocasiones el equipo ideal de la jornada. James y Dominic Calvert-Lewin (goleador del equipo con 8 goles) armaron una sociedad muy eficaz que le permitió al Everton sumar puntos importantes en las primeras jornadas. Pero las molestias físicas aparecieron en el colombiano y James no pudo estar con el equipo en la pasada jornada, en la derrota 2-1 ante Newcastle. Antes, en el 2-0 en contra ante Southampton, Rodríguez ya venía mostrando un pequeño bajón. Queda claro que sin James en la cancha, Everton se resiente muchísimo y con James, sin mostrar el mejor nivel, el accionar del equipo de Carlo Ancelotti se torna inofensivo. Su influencia en la cancha para que Everton ande bien hoy es muchísima. En los 76 minutos que estuvo en la derrota 3-1 ante el Manchester United a James se le observó poco activo en la cancha. Su fútbol no pesó, sus pases no tuvieron profundidad y sus centros no fueron certeros. Surge entonces el siguiente interrogante. ¿Eventon se ha vuelto Jamesdependiente? James necesita que sus compañeros también estén a la altura y den un paso al frente para poder sacar los juegos adelante. David Gaudu gana la etapa de hoy en la Vuelta a España Casemiro y Hazard, contagiados con coronavirus en Real Madrid Tres partidos consecutivos perdiendo comienza a preocupar a los hinchas del Everton, que se ilusionaron con hacer una gran campaña ante las buenas presentaciones de su equipo. Richarlison, quien se lesionó y venía siendo importante en las primeras jornadas, aún no ha podido regresar a las canchas. Y es cierto que su equipo le extraña. Pero al que más extrañan es al James de la zurda mágica, pases precisos y jugadas determinantes. Rodríguez ha mostrado que mientras él esté bien se echa el equipo al hombro. Pero también necesita respaldo, ese que hoy no tiene en el Everton, que necesita no depender tanto de James para jugar bien y poder resolver los inconvenientes. Yerry Mina estuvo ayer en el banco de suplentes de Everton, que con 13 unidades es sexto del campeonato. Juegos de hoy Hoy, a las 9 de la mañana, Atalanta de Duván Zapata, Luis Muriel y Johan Mojica jugará ante Inter de Milan, en el gran clásico de esta jornada por la Serie A. Antes, a las 6:30 a.m., Juventus visitará a la Lazio. No se sabe si jugará Juan Guillermo Cuadrado. A las 12 del mediodía, el Napoli, de David Ospina, visitará al Bolonia. El Zenit de Wílmar Barrios. a las 11 de la mañana, será local ante el Krasnodar, en la Liga de Rusia. A las 12:30 del mediodía, el Porto, de Luis Díaz y Mateus Uribe, actuará ante Portimonense. A las 10 de la mañana, Rangers, de Alfredo Morelos, recibe a Hamilton, así como Galatasaray (sin Falcao) visitará a las 11 de la mañana a Sivasspor en la Liga de Turquía. El dato En el Everton ninguno ha podido dar un paso al frente tras las molestias físicas, que le han impedido brillar a James en las últimas fechas. ¿Jamesdepencia?

