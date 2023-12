¿Cuál es el lío que hay con la Selección Bolívar de Fútbol Juvenil?

Eduardo Sarabia, padre de Carlos Sarabia, quien hizo parte de la selección Bolívar de fútbol juvenil, en el primer proceso clasificatorio a Juegos Nacionales.

“Esto no se trata de una denuncia sino de que se aclare por qué se le quitaron una buena parte de los premios a los jugadores, en unos casos más del 50 por ciento de lo recibido. Quiero aclarar que aquí no tienen nada que ver el Ider ni la Liga de Fútbol de Bolívar si no los integrantes del cuerpo técnico de esta selección (Óscar Passo y Eduardo Moreno). A dónde fue a parar el dinero que les quitaron a los 19 futbolistas, dicen que se repartieron entre 36 jugadores que hicieron parte del proceso. Exigimos saber cuáles fueron los 36 jugadores y que demuestren con pruebas que así se hizo. Si es así saldrían cada uno a 3 millones 800 mil pesos”, dijo Sarabia.

El padre del menor aseguró que: “hay jugadores que hicieron parte del proceso, como mi hijo, y no fueron tenidos en cuenta. Hay otros que no hicieron parte del proceso, pero estuvieron en los Juegos Nacionales con Bolívar y ni las gracias le dieron. Con qué intención se les quitó parte de los premios a los futbolistas, los cinco jugadores que firmaron esta carta quieren claridad”.

Alfredo Jaik, quien hizo parte del proceso inicial como uno de los asistentes técnicos de esta selección, afirmó que: “La Liga me informó que no había más recursos en su momento para pagarme, yo entendí y no seguí más con el grupo, pero había quedado pendiente de los premios. En octubre me enteré que se habían pagado premios a algunos jugadores, averigüé por lo que me correspondía y me mandaron un millón de pesos. Quedé inconforme, el premio no estuvo acorde a la suma entregada siendo asistente de esta selección Bolívar”.

Habla Passo

Óscar Passo, técnico principal de la selección Bolívar, se refirió al tema.

“En común acuerdo con los jugadores se realizó una reunión con el cuerpo técnico, en donde se tomaron decisiones. El grupo me entregó la responsabilidad de hacer la repartición y traté de ser lo más justo posible. Se tuvo en cuenta la participación de los dos zonales. Hay algunos jugadores que están diciendo que debieron recibir dinero, pero dos de esos (Carlos Sarabia y Juan Caballero) solo estuvieron en un zonal y luego se fueron para otras ligas. Hubo una reunión después, en donde el mismo grupo decidió que si se lograba la clasificación estos compañeros no recibirían nada porque no estuvieron en el proceso completo”.

Sobre qué se tuvo en cuenta y por qué los 36 integrantes no recibieron todos el mismo valor, Passo apuntó lo siguiente.

“Tuvimos en cuenta mucho los minutos jugados, la participación y aporte de cada uno de los muchachos, lastimosamente en este tema de los premios nunca serán felicidad total, eso es normal, yo fui jugador de fútbol profesional, entiendo lo que es, muchas veces recibí poco porque no había tenido tanta participación y ya después cuando era protagonista los premios míos eran mayores. Así sucede. Aquí no hubo mala intención, intentamos proceder siempre de manera correcta”.

Passo aseguró que 36 integrantes de la selección Bolívar, incluidos el cuerpo técnico, recibieron premios de uno, dos, tres y cuatro millones de pesos cada uno, de acuerdo los parámetros que se establecieron.

Los valores totales entregados por el Ider suman 136 millones 800 mil pesos.

Carta de los jugadores

El Universal tuvo acceso a una carta, realizada y firmada por el grupo base de la selección Bolívar que participó en los Juegos Nacionales.

“Queremos informar con total transparencia y claridad que, tras un previo acuerdo entre los jugadores de la Selección Bolívar que participaron en los Juegos Nacionales, se llevó a cabo una devolución de una parte de los fondos entregados por la clasificación a dichos Juegos al profesor Óscar Passo, entrenador del equipo. Esta decisión se tomó con el objetivo de contribuir al apoyo económico de aquellos jugadores que, a pesar de su esfuerzo, no se encontraban en el listado emitido por Ider”.

En la misiva agregan que: “Queremos destacar la transparencia y discreción con la que se manejó este proceso, así como el consenso previo entre los jugadores y el cuerpo técnico. La devolución de fondos se realizó de manera justa, tomando en consideración el rendimiento y la distinción de cada jugador en el plantel”.