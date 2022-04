Los dirigidos por Reinaldo Rueda necesitaban ganarle a la Vinotinto para ganarse el cupo de la repesca, instancia a la que llegó Perú, que jugará la repesca contra una selección de Asia.

En esa línea, Cuadrado recordó que Colombia jugó los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, lo que supuso el regreso del país a la copa tras 16 años de ausencia, algo que el jugador de la Juventus considera como un “motivo para agradecer”. Le puede interesar: Luis Díaz: “Duele demasiado no haberlo conseguido”

El próximo Mundial será en Canadá, México y Estados Unidos en 2026 y se supone que debe comenzar una reestructuración cafetera para lograr clasificarse bajo el liderazgo de jugadores como Luis Díaz, Carlos Cuesta o Luis Sinisterra, que tomarán el testigo que les dejan referentes como James Rodríguez, Falcao García, Cuadrado o David Ospina.

Si Cuadrado llega a jugar el Mundial de 2026, lo hará con 38 años.

Por otra parte, James lamentó el miércoles que Colombia no hubiese podido clasificarse al Mundial de Catar 2022, al tiempo puso en duda su continuidad con el equipo nacional.

“No sé que venga para los próximos procesos, no sé si esté o no. Lo que sí sé, es que me rompe el alma perder, me incomoda no estar clasificado y esto no puede volver a pasar”, escribió el jugador, que actualmente defiende los colores de Al Rayyan. Le puede interesar: Hat Trick: ¿Quiénes son los responsables del fracaso de la Selección Colombia?