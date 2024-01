Cristiano Ronaldo critica los premios The Best y Balón de Oro

En unas declaraciones explosivas, Cristiano Ronaldo ha desatado la polémica al expresar sus dudas sobre la credibilidad del Balón de Oro y de los Premios The Best de la FIFA, que recientemente fueron otorgados nuevamente a Lionel Messi. El futbolista portugués, actualmente jugando para el Al-Nassr de Arabia Saudita, cuestionó la transparencia y el valor de estos galardones en una entrevista exclusiva con el diario Récord de Portugal. Lea aquí: Esta será el rival de Novak Djokovic en los cuartos de final en Australia “Creo que, en cierto modo, estos premios (Balón de Oro y The Best) están perdiendo credibilidad. Hay que analizar toda la temporada”, expresó Cristiano Ronaldo, generando un debate en torno a la justicia de las distinciones individuales en el mundo del fútbol. El astro portugués, que no figuró entre los tres finalistas de los premios, se mostró escéptico en cuanto a la objetividad y la equidad en la selección de los ganadores.

“No quiero decir que Messi no lo mereciera o (Erling) Haaland o incluso (Kylian) Mbappé. Simplemente, ya no creo en estos premios”, añadió Cristiano Ronaldo, dejando claro que su escepticismo no se limita a la reciente entrega de premios, sino que abarca la institución misma de estas distinciones individuales.