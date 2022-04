Thibaut Courtois, portero belga del Real Madrid, aseguró que los tres penaltis que el colegiado señaló a favor de su equipo en Balaídos fueron “justos”, y se quedó con el triunfo por encima del juego, admitiendo que en ocasiones les “falta intensidad”. Le puede interesar: Dituro: “Tres penaltis son un golpe anímico muy duro”

“Es muy importante ganar, el Celta fuera siempre es un partido muy difícil y se puede sufrir. Cuando he jugado aquí ha sido muy duro, no sé si nos merecemos ganar porque en la primera parte he hecho dos paradones, pero hemos ido a su área y son tres penaltis justos porque son los tres”, dijo en Movistar.

“El primero y el segundo son muy claros, el tercero es el que desde mi portería es más difícil de ver, pero al final si metes el pie, nos han pitado penaltis así en contra también y ahora ha sido a favor. Hace mucho que no nos pitaban tres”, añadió. Le puede interesar: Real Madrid vence a Celta con doblete de Karim Benzema

Otra acción polémica del partido, el tanto anulado al Celta en la primera parte, fue una jugada clara para el portero madridista. “Él remata, yo hago un paradón, la empujo al palo, Iago está en fuera de juego e impide a Alaba sacar el balón. Eso es fuera de juego y él lo entiende”.

Courtois analizó los problemas que tuvo el Real Madrid en Balaídos y que debe cambiar en el duelo europeo ante el Chelsea del próximo miércoles. Le puede interesar: Liverpool, sin Luis Díaz, venció al Watford

“El Celta es un equipo que mueve bien el balón, es muy intenso. La primera parte no hicimos bien la presión, nos creaban superioridad por el medio y nos complicamos un poco. Al final lo sacamos adelante, son tres puntos muy importantes y hay que seguir el miércoles en Champions”, manifestó.

“Ganando aquí es importante, el Chelsea perdió en casa pero estará muy fuerte el miércoles, va a ser un partidazo. Tenemos que dar más porque nos falta intensidad a veces. Allí no podemos fallar en eso, luego el fútbol lo tenemos”, sentenció. Le puede interesar: Por el triunfo del City, ya el Liverpool no es líder