¡Coronó! Bournemouth compra el pase de Luis Sinisterra

El Bournemouth ha pagado 20 millones de libras (23 millones de euros) para fichar de forma permanente al atacante colombiano Luis Sinisterra.

Sinisterra, de 24 años, llegó esta temporada como cedido al Bournemouth procedente del Leeds United, después de que este equipo descendiera al Championship (Segunda división inglesa) la campaña anterior.

El colombiano ha disputado 17 partidos y marcado siete goles este curso, lo que le ha valido que el Bournemouth invierta 20 millones de libras en su fichaje.

“Estoy muy contento por este fichaje. Me encuentro muy cómodo aquí y los aficionados me han tratado muy bien. Me he asentado muy bien aquí y tengo muchas ganas de lo que queda de temporada”.