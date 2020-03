Coronavirus tiene en vilo” participación de Colombia en Tokio 2020

Y agregó: “sin embargo, ha sido muy reiterativo el presidente Thomas Bach diciendo que en su momento se evaluará la situación y se tomará la decisión. Están confiando en que todos los gobiernos tengan éxito en las medidas de prevención de esta enfermedad o en la erradicación de la misma para no exponer a los atletas”.

La situación de salud mundial producto de la epidemia del coronavirus Covid-19 no ha dejado al deporte al margen y por eso los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 están en riesgo de no comenzar en julio. Baltazar Medina, presidente del Comité Olímpico Colombiano (COC) habló al respecto.

Además, Baltazar fue claro diciendo que la idea no es generar pánico, pero añadió que “estamos ante una situación de incertidumbre muy grande que desde luego no nos puede sacar de nuestro compromiso de preparar a los atletas con la convicción de que lo Juegos se van a inaugurar el 24 de julio. No podemos desestimar la gravedad de un problema mundial, que aunque algunos han querido restarle importancia, los hechos demuestran todo lo contrario”.

De hecho, al Comité Olímpico Colombiano ya le ha tocado cancelar dos campamentos que tenía previstos en Japón (de tenis de mesa y gimnasia) por recomendación de los médicos del Ministerio del Deporte. Además, agregó el presidente que hay varios eventos clasificatorios en Europa y Asia que están en entredicho.

Por su parte, el medallista olímpico en boxeo Yuberjén Martínez aseguró que la amenaza del Covid-19 no lo ha afectado en su preparación para los Juegos Olímpicos y que se está preparando para competir en Argentina por un cupo a estas justas

“Nosotros seguimos con nuestra preparación, independiente de cualquier cosa que pase. La meta nuestra es grande, estar en Tokio y representar muy bien a nuestra Colombia. El día 16 estaremos viajando a Argentina para el clasificatorio. No hemos bajado el nivel, antes lo hemos subido. Lo que se viene no es fácil y la idea es estar a la altura”, sostuvo.