Convertir el Ider en Secretaría es un retroceso: Andrés Cavadía

Para el licenciado y doliente del deporte bolivarense este proyecto de acuerdo “les quita autonomía, quedarían más amarrados y subordinados al Alcalde. Eso no significa que los institutos no lo sean, en la medida en que también son cuotas políticas del Alcalde de turno. El segundo tema es más complicado por los recursos, porque entonces los recursos tienen que dar una vuelta por la administración y el manejo es mucho más lento y complicado y finalmente es un balance más de lo malo que bueno que puede tener una secretaria”.

El licenciado en educación física cartagenero Andrés Cavadía hizo una seria crítica sobre el proyecto de acuerdo No. 197-2022, el cual modifica la estructura de la administración distrital de Cartagena de Indias.

Explicó que “lo que sucede es que lamentablemente los institutos de deportes no utilizan muchos esos recursos, es decir el que puedan hacer convenios, gestionen recursos, hagan alianzas, porque si fueran secretarias no pueden hacer nada porque todo lo tiene que firmar el Alcalde”.

Cavadía agregó: “Creo que faltó en la Ley 181 dejar claridad en que fueran entes deportivos descentralizados, digamos que ese sería el papel más importante, porque de lo contrario, mientras tengamos un Ministerio del Deporte casi inexistente y tan débil, el único recurso que nos queda es tener institutos que puedan ser innovadores y muy fuertes en el tema y en el manejo de sus recursos, en la gestión y cofinanciación de otros recursos, el que no lo hagan, creo que no es por mala fe, es por desconocimiento y además por la inexistencia de un ente rector Nacional”.

“La palabra descentralizado implica mayor autonomía participación de la comunidad, acercar al ciudadano a la administración o a la gestión del deporte. Que el Ider sea secretaria, es un retroceso que le quita autonomía a la institucionalidad del sector y del deporte, que desde luego acaba con cualquier proceso de participación ciudadana y de concertación, el que no se haga a través de la junta directiva del instituto, no significa que la ley no haya previsto que se hiciera, quedaría subordinado completamente a la administración y su capacidad de gestión se disminuye enormemente pensando en el futuro”, destacó el licenciado.