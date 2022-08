Conozca qué pidieron los deportistas de Bolívar a la Ministra del Deporte

Bien lo dijo el reconocido periodista deportivo, Adolfo Pérez, en Cartagena. “Yo no veo a María Isabel Urrutia, ministra del Deporte, dejando que los deportistas hagan rifas para poder viajar a los campeonatos. Ella lo vivió y no quiere que esto siga pasando. Estamos seguros que logrará un cambio”.

Pérez fue uno de los moderadores en el foro "Llegó el Cambio al deporte Colombiano, organizado por la Federación Colombiana de Surf, en el Hotel Intercontinental

“No se olviden de nosotros”

En el foro hicieron parte activa deportistas de Bolívar que hicieron algunas solicitudes a la Ministra.

Jercy Puello, ganadora de 28 títulos del mundo de patinaje, dijo que: “Yo le que pido al Ministerio del Deporte y a los institutos que no olviden a sus deportistas. Aquí hay apoyo cuando tú compites, pero si te retiras ya no lo hay, se olvidan de ti y eso no debe ser así, pues fueron muchísimos años dándole gloria a la ciudad, al departamento y al país. No nos olviden por favor”.