Conozca por qué el fútbol de Bolívar cambió de look y anotó un golazo

Estamos viviendo en la era de la multimedia, hay que avanzar en el tiempo y no quedarse atrás. La Liga, en cabeza de Carlos Mario Cortés, creyó en ella y Angie ha respondido al máximo con las expectativas.

Jugó fútbol

“Desde muy pequeña me apasioné con el fútbol, lo jugué en la Escuela La Villa, se convirtió en mi estilo de vida, mi deporte favorito, pero a mis papás no les gustaba, no me apoyaban porque consideraban que era un deporte para hombres, así que me tocó retirarme y empezar a estudiar”, asegura Angie, quien jugaba como extremo derecho.