Conozca el periodista deportivo cartagenero que triunfa en Argentina

“Todo comenzó en el 2019 cuando hice un casting, pero se metió la pandemia. Después me volvieron a llamar en el 2021 y fue que se concretó todo. Samuel Vargas y Camilo Castellanos, periodistas colombianos, salieron de Directv y por eso me llamaron. Ellos mismos me recomendaron”, dijo Gómez, quien afronta esta nueva experiencia con la mejor actitud. Lea aquí: Sigfredo Gómez: “Diego será siempre un Dios eterno para los argentinos”

“En ESPN dejé las puertas abiertas, sigo en contacto con mi excompañeros”, agregó este cartagenero criado en el barrio Daniel Lemaitre y egresado de la Universidad de Cartagena.