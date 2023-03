Conozca al ‘Balotelli’ de Bolívar que quiere escribir una linda historia

Eder junto a su mentor de siempre Fram Pacheco

El joven asegura que en el mundo del fútbol local se le conoce como Balotelli, en honor a ese gran delantero de la selección de Italia, llamado Mario Balotelli.

“Fram, mi entrenador, me bautizó así por mi parecido y porque durante varios años me hacía el corte de cabello como Balotelli. Todos me identifican como Balotelli, no me incomoda, pero escribo mi historia, que es lo importante. De él agarro lo bueno que tiene como jugador, pero obviamente no puedo tomar la parte de la indisciplina, porque ahí mostró no ser tan buen profesional ”.

Tiene un sueño importante, trabajará por ello. “Quiero ayudar a mi familia a salir adelante, también a las personas que no tienen hogar y sacar de las drogas a los jóvenes. Cuando llegue a la profesional crearé una fundación para ayudar a mucha gente”, recalca.

Es hijo de Eder Gómez, quien se gana la vida transportando turistas, y de Shirley, ama de casa de profesión.

Cursó hasta décimo de bachillerato en Bocachica, pero terminará grado 11 este año en territorio pastuso. “Sueño con jugar en el Real Madrid, esa es mi gran meta, pero vamos paso a paso. Primero le daré con todo para triunfar acá en Pasto y tener en un futuro no tan lejano la oportunidad de debutar en la profesional. Me tengo fe, sé que Dios me ayudará”, puntualiza.

El ‘Balotelli’ de Bolívar quiere ser bueno en la cancha y muy disciplinado afuera de ella. Su carrera apenas empieza, sabe que su futuro depende de él, de su carácter, personalidad y entrega diaria. Muchos éxitos para esta gran promesa del balompié local.