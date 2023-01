Confirmado: ‘Súperman’ López será parte del Team Medellín en 2023

“Ha sido un año complicado. Me quedo sin equipo cuando faltaba ya poco para acabar el año y los equipos estaban llenos, con sus nóminas y no había ningún espacio. Yo creo que este equipo (Team Medellín) me dio esa confianza, esa gran oportunidad de un año 2023 haciendo una transición, disfrutar del equipo y de la gran nómina que hay”, agregó López, quien terminó cuarto en la última edición de la Vuelta a España. Lea aquí: Miguel ‘Supermán’ López correría en Colombia en 2023

El equipo paisa quería contar en esta temporada con una de las grandes figuras del ciclismo nacional. El año pasado, la escuadra que dirige el “Chivo” Velásquez le había ofrecido a Nairo Quintana que compitiera con ellos, oferta que el corredor escuchó, pero no aceptó, pese a que aún no tiene formación para correr este año.