Con un jugadón entre Mbappé y Messi, el PSG gana en la Ligue 1

Ante el Brest no pudo contar con muchos jugadores: Neymar (operado este viernes en Doha de un tobillo), Nordi Mukiele, Marquinhos, Presnel Kimpembe y Achraf Hakimi, se quedaron fuera, todos por lesión. Como novedades, aparecieron por el once Timothee Pembélé, Carlos Soler y Warren Zaire-Emery.

Al París Saint-Germain le quedaban otros 45 minutos para resetear su anodina primera parte y mostrar una imagen más saneada. Aún pesaban las piernas por la caída de Múnich y debía reaccionar para no pegarse otro feo tropezón. Lo hizo tímidamente, mejoró, pero no contaba con Bizot.

El portero del Brest salvó dos remates de Messi y de Nuno Mendes y se salvó por la mala puntería de Mbappé, que no encontró portería en un lanzamiento escorado al que no dio la rosca suficiente. Prácticamente, eso fue todo, aunque el arreón del PSG obtuvo sus frutos al final, cuando Messi habilitó a Mbappé, que solo ante Bizot no falló y selló una victoria anodina con la que el PSG no pudo esconder todas sus carencias. La sombra del Bayern, será muy alargada.