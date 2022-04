Laury Cogollo- Especial para El Universal

En tan solo cinco minutos Luis Díaz abrió el marcador del clásico Manchester United vs Liverpool, en el partido por Premier League. Los “reds” necesitan conseguir la victoria para presionar al Manchester y estar más cerca del título de la temporada 2021/2022. Le puede interesar: Cristiano no se enfrentará a Luis Díaz en el clásico United vs. Liverpool