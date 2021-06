Nació en Valledupar, pero Cartagena lo adoptó como un hijo suyo desde que tenía 6 años. Aquí se formó como ciclista, como persona y se abrió camino en la vida.

Se trata de Eduard Yépez Paternina, uno de los ciclistas de Bolívar con mejor rendimiento en el deporte de las bielas.

En el barrio Vista Hermosa de Cartagena, Eduard realizó sus primeros movimientos con los pedales de una bicicleta.

“Mi cuñado me compró una bicicleta cross y ahí empezó todo. El entrenador Jimmy Kelly me vio y me metió en el club Futuras Estrellas. Él me ayudó a comprar una bicicleta de carrera. Eso no se me olvida”, dice Yépez, quien a sus 23 años tiene un futuro halagador.

Pesa 60 kilos, estudió en el colegio Almirante Colón y asegura que amó el ciclismo desde la primera vez que se montó en una bicicleta. Quedó flechado y desde entonces pedalear es lo que más disfruta en esta vida.

Su carrera va bien, hace parte del equipo profesional Team Cartagena, en donde entrega todo de sí en cada entreno.

“Mi mejor logro fue en el 2019 cuando obtuve la medalla de bronce en la persecución por equipo hombres en el campeonato nacional de pista en Cali y también hice parte del equipo dónde se encontraba el corredor profesional José Serpa que corrió los Juegos Nacionales en Cartagena ese mismo año logrando obtener medalla de oro”, dice orgulloso Yépez, quien se entrega con alma y corazón al deporte de sus amores.

¿Qué significa hacer parte del Team Cartagena?

- Para mí es algo muy motivador, nunca había tenido la oportunidad de estar en un equipo profesional, gracias a Dios se da está oportunidad tan buena para mí y quiero dar lo mejor por el equipo y representar la ciudad de la mejor manera posible.

¿Cómo ve este proyecto?

- Excelente porque acá en Cartagena y en la Costa como tal hay muy buen material humano para tener un gran equipo para participar en las carreras nacionales.

¿Qué clase de corredor es Eduard Yépez?

- Puedo pelear etapas, me defiendo en todos los terrenos, en el que mejor me va es en el terreno de travesías, en donde se encuentra uno subidas cortas, repechos y planos. Doy lo mejor por estar siempre adelante.

¿Dónde está la clave del éxito de un ciclista?

- En la constancia y la disciplina, solo así se llega al éxito.

¿Qué piensa de Egan Bernal y su segundo triunfo en el Giro de Italia?

- Egan es un corredor muy completo, va en todos los terrenos, corredores como él hay poquitos. Yo lo defino como un monstruo sobre la bicicleta, un ganador.

¿Según su concepto cuál ha sido el corredor colombiano más grande en todos los tiempos?

- En los últimos tiempos el corredor que yo considero más grande en Colombia es Nairo Quintana, probablemente Egan, así como va, lo superará en todos los aspectos.

¿Quién es su ídolo en este deporte?

- Admiro mucho a Alberto Contador, es un corredor muy completo y va en todo los terrenos, es muy competitivo. También admiro mucho Julián Alaphilippe, un corredor francés , muy completo, activo y competitivo.

¿Se ve representado a Bolívar en los Juegos Nacionales en 2023?

- Claro, daré lo mejor por Bolívar, me siento como un bolivarense más, la idea es ganar más de medallas de oro.

¿Qué otras competencias se avecinan?

- Clásico Nacional, del 17 de junio este mes, y Clásico RCN, previsto para el 22 de octubre.

¿Con qué sueña en el ciclismo?

- Mi sueño es llegar a correr a nivel europeo.