Comenzó en firme la disputa del título 37 en Copa La Candelaria

La Copa Virgen de La Candelaria es un certamen tradicional de Cartagena que tiene pantalones muy largos.

Este año se disputa la edición número 37 de este certamen, donde los mejores peloteritos de la Costa Caribe se congregan para mostrar sus habilidades en las categorías Preinfantil e Infantil.

El acto inaugural tuvo lugar en el emblemático estadio Mono Judas Araújo, donde los directivos de la Liga de Béisbol de Bolívar, a la cabeza del presidente de la entidad David Ward, le dieron la bienvenida a las delegaciones participantes.

La invitada especial fue la nueva directora del Ider, Viviana Londoño Moreno, quien tuvo el honor de hacer el lanzamiento de la primera bola del torneo.

En el acto también estuvo el exgrandes ligas Orlando ‘Ñato’ Ramírez, gran ejemplo y referente de las nuevas generaciones.

Los resultados de ayer fueron los siguientes: Preinfantil, Sucre 5, Cartagena Rojo 4; Atlántico 8, Caribes de Córdoba 4; Cartagena Amarillo 5, Cartagena de Indias 1. Infantil, Atlántico 5, Cartagena de Indias 4; Santa Rosa 7, San Onofre (Sucre) 7; Sucre 2, Cartagena Rojo 0.

Hoy se llevará acabo la segunda jornada del evento en los estadios Mono Judas y Chiquinquirá ‘Argemiro Bermúdez’.

En el Mono Judas jugarán: 9 a. m. Cartagena de Indias vs. Sucre (Preinfantil); 2a. hora, Atlántico (preinfantil) vs. Cartagena Roja; 3. hora, Atlántico vs. Sucre (Infantil); Cartagena Amarillo vs.

Estadio Chiquinquirá, 8 a. m. Córdoba vs. Santa Rosa;( infantil); Córdoba vs. Cartagena Amarilla (Preinfantil); Cartagena Roja vs. San Onofre (Infantil).