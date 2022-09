Colombianos por el mundo, los mejores partidos del fin de semana

Las ligas europeas regresarán este fin de semana, y con el calendario más apretado que nunca, ya que el mundial es a finales de año, este mes de octubre se definirá la fase de grupos de los trofeos continentales como la UEFA Champions League, Europa League y la Conference League, además las ligas llegarán casi al final de su primera vuelta, todo esto previo a Catar. Aunque Colombia no vaya al Mundial, estos serán algunos partidos destacados que tendrán acción de jugadores colombianos.

El Liverpool de Luis Díaz vuelve a la acción, luego de 2 fechas, donde sus partidos se vieron suspendidos, debido al fallecimiento de la Reina Isabel. El equipo rojo se medirá frente a un Brighton que viene de muy buen inicio de temporada. El partido será a las 9:00 a.m del sábado.

Al comienzo del día sábado, a las 6:30 a.m., tendremos el clásico de Londres, Arsenal Vs. Tottenham, el conjunto de los “spurs”, donde juega Davinson Sánchez, buscará arrebatarle el primer lugar a el equipo de los “Gunners” que quiere seguir como único líder de la Premier.

Eintracht Frankfurt, equipo de Santos Borré, recibirá al sorpresivo Unión Berlín que es líder en solitario de la liga alemana, mientras que el Eintracht es séptimo. La cita es el sábado a las 8:30 a.m.

El Rayo Vallecano de Falcao cerrará la fecha, el día lunes recibirá al Elche, que viene de ser goleado por el Barcelona antes del parón de selecciones. Rayo necesita ganar para no caer en la parte baja de la tabla. El partido será el lunes 3 de octubre a las 2:00 p.m.

El conjunto de Johan Mojica, Villarreal, visitará al Cádiz, para seguir metidos entre los primeros de la tabla y tener posibilidades de jugar competencias europeas la otra temporada. El Villarreal es sexto en la tabla con 11 puntos, el partido abrirá la jornada de sábado del fútbol español a las 7:00 a.m.

Leeds United, del héroe de esta fecha FIFA, Luis Sinisterra, se medirá frente al Aston Villa, el conjunto del colombiano tratará de sumar los 3 puntos para meterse en la primera parte de la tabla. El partido será el domingo 2 de octubre a las 10:30 a.m.

El Everton de Mina, que se encuentra lesionado, deberá sumar los 3 puntos de manera urgente en su visita al Southampton, si no quiere quedar tan abajo en la tabla. El encuentro se llevará a cabo a las 9:00 a.m del sábado. Lea aquí: Video: ¡Qué clase!, esta la increíble atrapada de Giovanny Urshela

Italia

Serie A

El conjunto de Duván Zapata y Luis Muriel, que se encuentra segundo en la tabla, buscará ganarle a la Fiorentina para seguir peleando en las primeras posiciones de la liga. El partido será el domingo a las 11:00 a.m. Lea aquí: 8 heridos tras riña en una tribuna del Metropolitano de Barranquilla

La Juventus de Cuadrado, que se encuentra en una crisis futbolística, recibirá al Bologna, para tratar de reacomodar su paso en la liga ya que se encuentra octavo. El domingo a la 1:45 p.m será el cotejo.

Otras Ligas

En Rusia, el CSKA de Moscú, equipo de Carrascal visitará a FC Khimki, el sábado (8:30 a.m.); el domingo, El Zenit de Wilmar Barrios, recibirá al Rostov (8:30 a.m.). En la liga de Grecia, el Olympiacos de James verá el debut de su nuevo técnico, en busca de enderezar el andar del equipo, el encuentro será el domingo a las 8:00 a.m.