La voz de pelota en juego se cantó este jueves en el inicio del Cuadrangular Internacional de Sóftbol Copa La Amistad, homenaje a los desaparecidos dirigentes Tony Morales y Luis Dìaz.

El cartagenero Edwin Dìaz, presidente de la Federación Colombiana de Sóftbol, dijo en el acto inaugural, que “este Cuadrangular lo hacemos en homenaje a dos grandes Tony Morales y Lucho Dìaz, grandes dirigentes, a quienes le debemos mucho y nos enseñaron a querer el sóftbol, a amarlo y a luchar para conseguir los recursos para mostrar nuestro deporte a nivel internacional. Estábamos en mora, este certamen lo hacemos con nuestros hermanos cubanos y panameños y es un Cuadrangular de confraternidad y amistad. Esta es la selección de Cuba, con sus mejores jugadores”. Lea aquí: El sóftbol colombiano apuesta por la renovación

A tu turno, Félix Devoz, tesorero de la Federación, exhortó a los jugadores a dar lo mejor de sí para que la afición se deleite, “y el sóftbol vuelva a ser llamativo para la afición de Cartagena”.

El certamen internacional se realiza gracias al Comité Olímpico Colombiano, Mindeportes, Iderbol e Ider. Los aficionados podrán entrar mostrando el carnet de vacunación contra el COVID-19.

DOS PARTIDAZOS

¡Qué juegos!, de pitcheo, como suele ser el sóftbol.

Cuba, que perdía 2-0 y estaba a 1 out de la derrota, le sacó del refrigerador el triunfo a Colombia Mayores y ganó 3-2, en el partido de fondo realizado anoche en el estadio Argemiro Bermúdez, en la primera jornada del Cuadrangular Internacional de Sóftbol Copa La Amistad.

Colombia anotó una carrera en el segundo en las piernas de Dewin Verbel y otra en el tercero por intermedio de Blas Silgado.

Con el pitcheo hermético de Jesús Sánchez, el seleccionado colombiano lucía agigantado ante el fuerte trabuco cubano.

Transcurridas dos horas de juegos el partido solo duraría hasta el quinto inning. Lea aquí: Cuba y Panamá, atracciones del Cuadrangular Internacional de Sóftbol Copa La Amistad

Pero en el quinto episodio, con dos out colgados, César Boza conectó inatrapable al jardín central. Se pensaba que el alto comando de Colombia traería a otro lanzador para relevar a Sánchez -quien ya había hecho más de 80 lanzamientos- para cerrar el juego, ya sea a Elkis Chinchilla o Ramiro Escorcia. Pero no.

Sánchez perdió la “goma” y se vino por el centro, lo que aprovechó Luis Domínguez para empalmar soberbio batazo que traspasó la barda del jardín derecho para empatar el juego 2-2.

Qué baldado de agua fría. Los fanáticos se quedaron mirándose unos a los otros, desconcertados. A Cuba no se le podía dar esa papaya, el pitcheo había que manejarlo con inteligencia, como suele manejarse en estos tiempos modernos.

Luego los umpires decidieron la “muerte súbita”. Colombia llevó un corredor a segunda, pero no hizo carrera. Cuba sí no perdonó. Roger Rosete conectó hits al jardín central para fletar al plato a Yurisander Ramos con la carrera de la victoria.

Dolorosa derrota para Colombia Mayores, que mereció el triunfo, pero se asustó.

El zurdo internacional Gusbel Plutín se agenció el triunfo, en plan de relevo, con revés para Jesús Sánchez, de brillante trabajo.

En el primer juego de la programación, Colombia Sub-23, viniendo de abajo, derrotó 4-2 a Panamá. Sebastián Pérez se alzó con el triunfo y derrota para Joaquìn Vargas.

La jornada del viernes se inicia a las 2 p. m.: Colombia Mayores vs Colombia Sub-23, Cuba vs Colombia Sub-23 y Panamá vs Colombia Mayores.