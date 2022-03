“Colombia puede dar un salto de calidad en la tabla. Eso es así de sencillo. Colombia debe vencer sus propios miedos, tiene 7 fechas sin anotar golesy eso debe acabar hoy, los goles tienen que aparecer.

Estas son las declaraciones de Campo Elías Terán Jr, reconocido periodista cartagenero de Wins Sport que afirmó creer en la selección en la recta final de estas Eliminatorias Sudamericanas.

“Es que Colombia no depende de un milagro, depende de que gane sus dos partidos y que se dé la lógica, que bien podría darse con unas combinaciones de resultados que no están lejos de la realidad”, recalcó el comentarista.

Teran insistió en que las posibilidades de Colombia de llegar al mundial no son pocas. "Ahí están los puntos y las opciones, hay que ganar los dos juegos y esperar uno resultados que no son locos sino lógicos, lo que pasa es que estamos hablando de una eliminatoria irregular, pero ponle la firma que no estamos hablando de nada descabellado ni lejos de la realidad".

Eso sí aclaró que primero lo primero. "Estamos claro que Colombia debe vencer sus propios demonios futbolísticos, sobre todo al ingresar el área, deben ser efectivos, eso es vita".

Invitó a los jugadores del exterior a dar un paso al frente. "Luis Díaz y Muriel vienen haciendo goles. Son ellos los que deben asumir el rol de figuras en estas instancias, esperemos ser precisos en cada una de las decisiones que se tomen. Yo sí confío en que Colombia dé un salto de calidad", puntualizó.