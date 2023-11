Eliminatorias: Colombia, muy ambiciosa, va con todo ante Paraguay

Variantes obligadas

Qué tiene Paraguay

Con apenas 40 días después de su debut en el banquillo de Paraguay con derrota ante Argentina y tres partidos después en los que ha cosechado cuatro puntos, el técnico argentino Daniel Garnero cree que sus pupilos han asimilado su idea y están listos para ratificar el ascenso hoy ante Colombia.

Sumar los tres puntos en Asunción es la prioridad de Garnero, pero antes, una asignatura pendiente que deben cumplir es hacer que el delantero Luis Díaz, y su socio James Rodríguez “no tengan su mejor día”.

“Contra Colombia no vamos a hacer ninguna marca en particular porque la atención debe fijarse en todos los rivales. Jugadores como Díaz no necesitan muchas oportunidades para aparece y por ello lo que debemos hacer es un partido para que Luis no tenga su mejor día”, enfatizó el entrenador nacido hace 54 años en Lomas de Zamora (Argentina).