Colombia debuta hoy ante Guatemala en Premundial de Béisbol Sub-23

Colombia debutará hoy en el Premundial Sub-23 de Béisbol enfrentando en la primera jornada a Guatemala, a partir de las 11 de la mañana en el estadio Héctor Sosa de Tegucigalpa, Honduras.

Este será el primer obstáculo que encuentra el equipo dirigido por el mánager cartagenero Néder Horta en su objetivo de conseguir uno de los tres cupos que otorga el certamen al Mundial de la categoría en México.

Si bien es cierto el rival no tiene gran historia en el béisbol del área del Caribe, los nuestros no se pueden confiar, pues no hay rival pequeño.

Lo otros rivales de Colombia, anclada en el Grupo B son: Argentina, Cuba, Honduras y Panamá. En este grupo, al igual que el Grupo A, se jugará por el sistema todos contra todos y los tres primeros clasificarán a la segunda fase que se disputará en Nicaragua. De ese hexagonal saldrán los tres equipos que irán al Mundial.